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雷神之井的大浪

成譯 （俄勒岡州，春和學園）

最近，我們一家人一起去了Tillamook海灘，那裡有一個非常著名的景點叫「雷神之井」，我們到海邊的第一天就去玩了這個地方。

爸爸才剛停好車，我就迫不及待地打開車門，迎面吹來一陣風，風好大啊！我帶著姥姥下車去尋找「雷神之井」，因為我記得上次來這裡玩的時候也是朝左邊走的。可是，我們剛走沒幾步路，就聽到爸爸在喊：「翻翻，是右邊！」於是我和姥姥便掉頭跟著爸爸往右走。

我們下了一道小坡，接下來是一片滑滑的石頭灘，爸爸拉著我和弟弟走過這片石頭灘，就看到了「雷神之井」了。

「雷神之井」就是一堆礁石中間的一個大洞，它靠近大海，隨著海浪拍岸的沖擊，每隔十秒左右，井底會往上噴出一股海水，這些海水接著又會流回大洞裡，等著下一次的海浪來時再往上湧。

我們就站在井邊觀看著，開始的時候海浪都比較小，突然，一個大浪打來，一片大浪花從井裡升起，向我們撲過來，我的頭髮一下子就濕透，衣服也全濕了。姥姥、爸爸、弟弟也都和我一樣，從頭到腳都濕了，我們都吃驚地大喊起來。全家人只有媽媽「倖免」，因為她站得比較後面，所以浪沒有打到她身上。

渾身濕透的我們趕緊跑到離浪較遠的地方，把身上的水曬乾後，才回到車裡。大家都發現別的遊客沒有被浪打到，只有我們狼狽地被浪打濕了。但其實我覺得被浪打濕挺好玩的，雖然衣服濕了有點不舒服，卻是一次很有趣的體驗。

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