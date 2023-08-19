我愛我的家人，他們是我的一切，這個世界上沒有什麼比他們更重要了！

我的媽媽是一個美麗、有愛心又無私的人，她總是把家人放在第一位。有幾次我試圖買些禮物送她，卻總是被拒絕。媽媽說：「安妮，你和這個家就是我最需要、最貴重的禮物了。」此外，媽媽的料理勝過世界上任何類型的食物，她做的菜都是最好的！

我的爸爸和媽媽一樣，是個堅強、勤奮、善良的人。他每天努力工作，為我們這個家賺錢。晚餐的時候，他總是在我的碗裡放額外的食物。他是世上最好的爸爸。

我的哥哥非常熱情和勤奮，他一邊在大學讀書一邊在工作，但經常回家探望我們。哥哥是我的榜樣，每當我在作業上遇到困難時，他總是耐心地幫助我。我非常感激我的哥哥。

最後是我的弟弟，他外向且聰明。哥哥上大學時，弟弟總是在我身邊陪我。雖然我們有時會吵架，但他仍是我最愛的弟弟。

我的家人是最好的，我非常感激家中的每位成員，我無法想像沒有他們陪伴的一天。

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）

我的家有媽媽、爸爸、哥哥和我。爸爸和媽媽開了一間小餐館，餐館的生意普通，卻可以養一家人。他們每周都工作六天，每天十二個小時，下班後還要照顧我們。

媽媽是個喜歡熱鬧的人，她常帶我和哥哥去海邊、遊樂場和公園玩，也常帶我去逛街。爸爸是個安靜的人，他喜歡待在家看電視，但他也很關心我們，為我們安排中文課和游泳課。爸爸還會在我和哥哥生日時買蛋糕為我們慶祝。

我哥哥是個專一的人，他除了打籃球就沒有其他興趣了。這個暑期爸爸幫我們安排了游泳課，說服哥哥很久，他才答應。

我的家人雖然各有不同的性格，但每個人對家庭都有貢獻！我和哥哥每個周末都去餐館幫忙，家裡也是我和哥哥負責打掃。這就是我的家庭，我愛我的家。