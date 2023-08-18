今年我開始在灣畔學校上六年級。我和學園小學的十四位同學一起上中文課，在學校我們學的是簡體字而不是繁體字。

上中文課時，老師經常鼓勵我們把文章投稿到世界日報 。今年，我有三篇作文被選而刊登了。

每天除了兩節中文以外，我還有數學、科學、兩節英語和體育課，共有五個不同的老師。每個科目都在不同的教室上課，所以我整天都在校園裡跑來跑去。我很認真地學習以獲得好成績，我甚至通過了七年級的數學升級測試，所以明年我就要上八年級的數學課。

自從升上六年級，我覺得我長高了很多，我的長褲本來拖地，但現在只到我的腳踝，我的校服也明顯地變小了，體重也增加了一點。我變得容易生氣或難過，媽媽告訴我，這是成長必有的現象，她要我和她多聊聊，說出我的感覺。

在學年開始時，我只認識學園小學的同學，但這一年下來，我也認識了很多其他學校來的同學。此外，在學園小學大部分都是亞洲人，現在則有許多不同的種族。

在中學，比較容易認識新朋友，因為可以參加很多不同的社團。

目前我是縫紉班、繪畫班和AAPI俱樂部的一員。

我覺得灣畔學校是一所很好的中學，我學到了很多新知識，而且認識了很多新同學。