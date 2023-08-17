我們家不是很常去旅行，所以每次有機會跟家人外出遠行，我都會非常珍惜。

去年夏天開學的前一個星期，媽媽帶了我和弟弟去玩水上漂流。我們約了很多朋友同行，有我兩個最好的朋友和她們的家人。那天，我們一大早六點起床，不到八點就出發了。在路上，車上的收音機大聲地播放著音樂，我們一邊唱歌一邊欣賞窗外的風景：有紅紅的霜葉、綠綠的青草，還有高高的郊區房子。窗戶開著，微風輕輕地擦過我興奮的臉頰，過了不久，向前看就是「歡迎來到賓夕法尼亞」的招牌。

我們一波三折地把車開上一個高高的山坡上，走出車外，我的第一口呼吸喚醒了我。這裡晴空萬里，空氣清新，周圍的環境如畫，真美啊！

我們與導遊會合，穿上我們的救生衣，拿著槳板去坐巴士。快到目的地時，我敏銳的鼻子就探測到海水的氣味，鹹鹹的、又新鮮。我們聚集在岸邊，專心地聽導遊講漂流的規則。我一邊聽，眼珠子一邊盯著水裡，迫不及待想馬上跳到船上去。

當我們終於登上了寬寬的藍色橡皮船時，就開始用力向前划。一開始我們不會划，我們的船有時會撞到水中的岩石，有時會不小心碰到兩邊細細的樹枝，有時甚至卡住動彈不得。當導遊不得不來救援我們時，我們忍不住哈哈大笑。折騰了一會兒，我們總算學會了怎樣正確地划船。嘩嘩的流水聲配著人們的尖叫聲，讓我享受到漂流的刺激和樂趣。漂流實在太好玩啦！

太陽依然熱烈地照耀著四方，白雲懶懶地飄在藍天上，我們意猶未盡離開了漂流船，結束這次快樂而難忘的旅行。