《森林小學的鐘》系列之二／老漢鐘、大砲鐘

白鬍子山羊緊閉著眼，只聽見耳邊「嗖嗖」的風聲，忽然腳上的新鞋子碰上了硬物，睜眼一看，才發現已跟著時間老人從雲端 降下，踏在鵝卵石鋪成的小街上。

街角處，許多人在圍觀什麼東西，直到瞥見彎彎的羊角在身邊晃動，才吃驚地散開。白鬍子山羊聽見時間老人輕輕對他說：「你要的東西就在這兒。」白鬍子山羊又驚又喜，他終於見到了鐘。眼前的鐘盤是一張老漢的臉，胖胖圓圓的，睜一隻眼，閉一隻眼，嘴裡咬著煙斗。他的肚子是透明的，裡面有個鐘擺左右搖擺著。

忽然，老漢抽起了煙斗，那煙斗冒出了白煙，老漢嘴裡還發出「呼呼」的聲音。圍觀的人騷動起來，有的歡呼、有的鼓掌、有的拍照，還有的在發呆。白鬍子山羊傻傻地問時間老人：「您帶錢了嗎？我要買這個鐘！」時間老人正在向周圍的人打聽鐘的來歷。原來，這個鐘是塗金的，稱為老漢鐘，已經一百四十六歲了。每隔十五分鐘，老漢會發出「呼呼」的聲音，他的煙斗裡還會冒出白煙；更神奇的是，老漢每到整點還會大聲唱歌。

果然，過了一會兒，那煙斗的白煙愈冒愈高，老漢忽然唱起了歌，他的底氣很足，是個標準的男高音。幾乎是同時，周圍的大小店鋪奔出來不同膚色的遊客，團團圍住了老漢鐘。

白鬍子山羊憋不住了，拉著時間老人去找鎮長買鐘。誰料鎮長一口回絕，他振振有詞地說：「這個鎮被劃為歷史保護區，是因為有了老漢鐘；遊客愈來愈多，也是因為有了老漢鐘。再說，老漢鐘是依靠地下的蒸氣帶動發條的，你們大森林沒有大鍋爐，哪來的蒸氣？」

時間老人無奈，又帶著白鬍子山羊飛上了天，不久降落在另一個鎮。奇怪的是，街上冷冷清清，店鋪也少得可憐。在那裡，他們見到了大砲鐘。這個鐘的外形就像一門大砲，當地人說，每天下午一點鐘，大砲鐘會準時開砲。

白鬍子山羊滿心喜歡，像是遇見了好朋友。森林小學每天下午一點鐘開始上課，這大砲鐘不就是為森林小學準備的嗎？ （待續）