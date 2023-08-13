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夏令營

陳曼語（俄勒岡州，春和學園）

今年暑假，媽媽幫我報名了籃球夏令營。說起籃球，爸爸常帶我去公園玩，所以參加籃球夏令營我很有自信！

可是，當我一進球場就傻眼了。隊員都是比我高很多的大姊姊，她們運球的姿勢很酷，看起來就像專業運動員。不過，我還是鼓起勇氣加入了她們。

教練先帶我們慢跑和熱身，接著練習傳球和投籃。幾個回合下來，我已經喘不過氣，臉頰又紅又燙，像一隻剛出鍋的蝦子。我心裡只想快點結束，低頭看了一眼手表，竟然才過去半個小時。我環顧隊友們，她們都沒停下腳步。我不想落後，所以又回到球場繼續練習，慢慢就不覺得那麼累了。

下課前，教練組織了一場比賽，我代表紅隊出場，在大家的配合下，我們贏得了勝利，獎品是可以優先拿到冰棒。我和隊友一邊聊天，一邊吃冰。我想這是今年夏天我吃到最好吃的冰棒了！

鄒逸航（俄勒岡州，春和學園）

上周，我參加了高爾夫球夏令營。我們既練習打高爾夫球，也玩了高爾夫球遊戲。

教練把我們分成兩隊，練完球後就讓我們比賽，看哪個隊先把球打進洞裡。有時，我們也會玩另一個遊戲，就是兩隊隊員輪流揮桿擊球，把球打進前面三個排成一排的洞裡，同樣是哪隊先打進三個洞就贏。

夏令營的第四天，教練帶我們去十八個洞的球場打球。我們十四位球員，每人輪流擊球，雖然打了三個多小時，還是只打得完一半的場地。不過，我很高興，因為我打了一桿好球。當時，我一下就擊中了球，球騰空飛了起來，一直飛到一百九十碼的地方，差點就進了綠色的圈內。這是那天所有人中打得最好的一桿，教練稱讚我打得太棒了！

那一天，我的隊也贏了，我非常高興。

運動員 俄勒岡州

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