從小到大，我有過許多不同的夢想。在學吉他時，我夢想成為一名著名的音樂家；同樣，在我游泳期間，曾渴望成為世界冠軍；然而，當我受到啟發去從事醫學 事業時，我的雄心壯志發生了變化。成為一名醫生是我現在的終極夢想。

我想成為一名醫生的願望源於我舅父的經歷。他是一個開朗幽默的人，卻突然病倒了。目睹失去親人的悲痛，我強烈地希望能減輕病人的痛苦，並幫助他們康復。因此，我決定學醫。

為了實現這個夢想，我加大學習力度，利用課餘時間學習人體生理學和保健方面的知識。學習這些知識只是一個開始，我有信心去努力實現成為一名醫生的夢想。

我的目標是挽救生命並幫助受傷的人，我將努力不懈地去實現這一個目標。

陳柏楊（紐約，人力中心中文學校）

我從小就夢想成為一名律師，幫助那些在生活中遇到困難的人。

如果我能成為律師，我希望我所有的客戶對我的幫助都感到滿意，讓不幸的人得到解脫。

從我很小的時候，當律師就是我的堅定夢想。當我和我的同學交談時，大家各有各的夢想，當時我的一位同學說，他的夢想是成為這座城市的建築師。我開玩笑說：「如果他需要幫助，在建房中遇到某些困難，我會盡我所能幫忙他，解決他所有的困難。」

現在回想起來，如果想成為律師，我必須認真對待生活中每一件事情。

現在我長大了，有了更多經歷，認識了更多人，也獲得了更多知識。正因如此，我覺得我可以做到這一點，只要我努力學習，我一定能夠幫助更多更需要幫助的人。我的夢想一定能夠早日實現。