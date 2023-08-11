這一學年是我小學的最後一年，我在紀念冊裡寫下我這一年最好的事，還有我對未來的希望。

我沒有兄弟姊妹，可是我有一隻玩偶狗。我出生的那一天，有人送我一隻很可愛的玩偶狗跟一床小被被。我今年十歲了，每天晚上仍然跟我的玩偶狗和小被被一起睡覺。我的玩偶狗叫肯尼，如果晚上沒有肯尼陪伴，我就很難入睡。我想我可能要帶著我的肯尼一直到大學。

我的課後活動很多，每天晚上我會寫功課、讀讀書、吹長笛和玩電動遊戲後才去刷牙睡覺。我有時候還會去朋友家玩電動遊戲、打籃球和看電視。星期天跟朋友一起去打排球。我最喜歡跟朋友一起打籃球、打排球或玩電動遊戲！

每一年，我們都有家庭假期。有一年，我們去墨西哥 玩，看了很多漂亮的風景，吃了很多傳統墨西哥食物，也去沙灘玩水和買很多紀念品。那一次我去墨西哥最喜歡吃的是酸橙冰淇淋！我很喜歡墨西哥，也想再吃酸橙冰淇淋。

我今年很興奮，因為夏天我們會回台灣慶祝我跟爸爸的生日。我們計畫一起去看很多美麗的景點，嘗試好玩又有趣的體驗。我生日的時候，想要去吃日本料理，像烏龍麵、拉麵和壽司！

今年在學校最好玩的事情是去米遜泉營地露營。我很喜歡跟我的朋友一起睡在一個房間裡！雖然很混亂，但我還是覺得很好玩。露營時，我們去看小雞、爬石頭、看蛇和蠑螈，當然也一起吃了好吃的食物！我們每天爬山，喝很多水。除此之外，我們還打籃球、打桌球、參觀博物館 、在操場玩。

我長大以後的夢想是進入一所很優秀的大學就讀，像是史丹福大學 或哈佛大學，我也想要到NBA打籃球。未來，我想要找到一份我喜歡的好工作，我希望能賺很多錢，讓我可以買一間理想的房子，過著理想的生活。