當我知道傑克一家要從香港 來看我們時，我興奮得睡不著覺！我們是因爸爸工作的關係，去年年底才搬來新加坡 的，所以在這個美麗的島國，我還沒交到什麼好朋友，傑克是我的老朋友和好朋友，他要來，難怪我要手舞足蹈了！

傑克和我都是家中唯一的小孩，他只比我大一歲，雖然我們相處偶爾會起爭執，但是他仍是一位有愛心的小哥哥，常常照顧我。

以前每天放學後，我們在公園一起騎車比賽，也在武術課上較勁；每星期的一天，會去我們各自租用的菜園，幫忙鬆土或採摘果實，我們倆在涼亭中，品嘗剛摘下的甜脆紅蘿蔔和黃瓜，並享受自動販賣機裡的冷飲和冰淇淋！我們的媽媽們都很會做點心，因此常常互送分享。

兩年前的端午節 ，爸爸邀了七、八個家庭，在一處空地上，教大家做簡易龍舟，完成後可以在陸地划龍舟比賽！每家拆開爸爸提供的硬紙盒，在手推車上圍成龍身，將各自畫好的色紙龍頭貼在成型的硬紙上，折疊成立體的龍頭放在車前，大人和小孩都非常起勁，合作無間！

比賽開始時，一聲令下，車中人和推車人都努力向前划，傑克在我旁邊，他的腿比我長，所以我沒能贏過他。回想起來，我們以前真是有太多共同美好的時光。

這次見面我們兩人都長高了，好友重逢最親熱的方式，就是先在拳上你來我往比個高下！由於他們只待三天，除了跟著大人吃喝之外，也到公寓前的游泳池裡你追我逐。他參加了游泳訓練班，所以在水中深淺自如，我卻只敢在淺處戲水，很羨慕地遙望他如魚得水般自在。

時間過得好快，我們現在又天各一方了，希望我們都努力向上，下次見面才能彼此較量和學習！