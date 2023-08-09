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白鬍子山羊的煩惱／《森林小學的鐘》系列之一

白丁（馬里蘭州）

大森林裡有一所小學，奇怪的是沒有校長，老師也只有一個，就是白鬍子山羊。班上有哪些學生呢？名單上有小牛、小豬和小馬，還有小鵝、小鴨和小青蛙，接著是小鹿、小兔和小狐狸，小蝸牛、小烏龜和小刺蝟也在內。白鬍子山羊認真數了一數，一共有十二個。他又花了時間，記住了每個學生的名字。他心裡想：「我一定要做個好老師，讓每個學生都滿意。」

可是，白鬍子山羊沒有料到，上課前得去把十二個學生一個個找來。他先去土坡下，找來小豬、小狐狸和小烏龜；再去小河邊找來小鵝、小鴨和小青蛙；又去草坪上，找來小鹿、小牛和小馬；還去樹洞口呼喚裡面的小兔子、小蝸牛和小刺蝟。他辛辛苦苦走了一大圈，累得腿一瘸一瘸的。

等到學生一個個都坐在教室裡，老師已氣喘吁吁，說不出話了，哪裡還有力氣上課呢？

學生們覺得老師怪可憐的，就送上四隻名牌鞋子。白鬍子山羊對著嶄新的鞋子苦笑：「再多再好的鞋子也幫不了我，唉呀，誰能幫我呢？」他苦苦地想著。「對了，森林小學缺一個鐘，如果有了鐘，鐘聲一響，學生們就會自動來上課，我只要在教室裡等著就是了。」

可是，鐘在哪裡呢？白鬍子山羊轉眼一想，鐘是用來報時的，管時間的時間老人一定知道鐘在哪裡，他說不定會送一個最準時的鐘給我呢！

時間老人是無處不在的，白鬍子山羊正在想他，他就出現在森林小學了。白鬍子山羊走上前，恭敬地行禮：「時間老人，您好！」時間老人搖搖頭說：「我有白鬍子嗎？你才老呢，你有白鬍子！」白鬍子山羊也搖搖頭說：「我哪裡老了？山羊不管老幼公母都有白鬍子呀。」是呀，時間老人和白鬍子山羊都不老，尤其是時間老人，他永遠是神采奕奕的。

白鬍子山羊向時間老人訴說他的煩惱，時間老人聽明白後，笑瞇瞇地說：「快繫緊你的鞋子，再閉上你的眼睛，我這就帶你去找鐘。」

（待續）

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