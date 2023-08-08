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夢想

Jessica Law（紐約，人力中心中文學校）

每個人都有一個夢想，無論是成為醫生還是消防員。夢想是我們每個人心中的願望，需要通過努力才能實現。

從小到大，我都有一個夢想：就是成為一名藝術家。然而，這條路會有很多困難，但是我相信，透過努力和毅力，我一定有機會能實現這個夢想。

我從小就喜歡畫畫。當老師給我蠟筆塗色時，我總是在線條外塗色，發揮我的創造力。

長大後，我開始畫很多不同的東西。比如：人物、動物、靜物等等，我很快就愛上了藝術。藝術讓我可以表達自己的情感和文化修養。透過畫畫，我可以讓自己的情緒貫穿一幅畫，畫畫給我帶來了平靜。當我的生活壓力太大，覺得整個世界都壓在我身上時，我可以拿起畫筆，讓畫筆指引我。

然而，追求夢想就意味著，在我的人生道路上會遇到很多困難，並且需要克服重重障礙，包括別人的反對。當我跟別人談起我的夢想時，他們都會說：「藝術家賺不到足夠的錢」，「你需要有天分才能成為一名藝術家」。當我聽到這些話時，我會感到很沮喪，但我不會讓這些話阻止我追求夢想。就像小時候一樣，我將在著色線外旅行，超越人們對我的期望。

我現在每天都努力地練習，不斷提高我的繪畫技能。我也在網上分享作品，我可以激勵其他人努力去追求他們的夢想。因為我相信跟大家分享我追求夢想的過程、設法克服困難，這些都可以讓別人感受到自己的希望。

同時，我也在學校努力學習，因為我知道世界不斷地在改變。我不確定未來會怎樣，所以我有一個B計畫─成為一名藥劑師，這樣我既可以養活自己，也可以幫助別人。但是，我會一直把我的藝術家夢想放在心中。

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