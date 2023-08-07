北京 購物中心裡的餐廳實在是太多了。我和媽媽為選餐廳而糾結了很久，直到路過一家貴州餐館。看看菜單，我找到了三道沒嘗過，卻又有點熟悉的菜─折耳根、花生苗和艾草粑。我們選擇這三道菜可是有原因的。

折耳根很快就上桌了。我雖然沒吃過折耳根，但對它並不是一無所知。幾年前，我念過汪曾祺的一篇關於折耳根的文章。文中提到，折耳根的味道非常奇特，有人很喜歡，也有人不能接受。汪曾祺屬於不喜歡折耳根的那類。這篇文章深深地勾起了我對折耳根的好奇心，可惜折耳根在美國根本找不到，這次在北京也是碰到了好運氣。

一根根白色像粗豆芽的菜擺放在一個青花瓷碗裡，跟平常的野菜沒什麼不同。我夾起幾根放進嘴裡，折耳根沒有任何特殊味道，可當我咬下去，折耳根的汁水流到我舌頭上的瞬間，一種強烈的、難以形容的味道立刻散開來。鹹？酸？腥？有點像吃完芥末後那種嗆鼻的感覺。毫不遲疑，我立刻把它吐了出來。身旁的媽媽居然把折耳根嚥了下去，又夾了一口慢慢嘗。她說不是不能接受，但也不好吃。這種獨一無二的味道絕對令人難忘，雖然我不太能欣賞，但我也能理解為什麼這種味道可以成為貴州人的童年回憶。這是一種能刻進DNA 、想忘也忘不了的味道。

嘗完折耳根，我渴望著下一道鐵板花生苗，花生加上它的苗應該熟悉又新鮮吧。花生苗的形狀下半段細長，上面頂著一個花生頭。苗的部分很軟嫩，口感有點像蒜苗，花生的部分相對較硬，有著吃煮花生的感覺；這道菜的口感不錯，既有花生的香、又有蔬菜 的爽，應該是一道受大多數人喜愛的菜肴。

只差最後一道菜了─艾草粑，這是媽媽最期待的。媽媽小時候在中國南方住過一段時間，在那裡嘗到了青團子，這讓艾草成為她的童年回憶，可惜在美國很難找到。我一直留意著替媽媽找艾草，今天終於如願以償了！

方形的深綠色艾草粑，外層裹著片狀物，讓我想到撒在甜點上的椰子絲。一碗蘸料擺在艾草粑中央，裡面好像有各種不同的堅果和糖粉。咬一口，艾草粑外酥內軟，不甜不膩。媽媽說，這種貴州風味的艾草粑和青團子不一樣，雖然沒有紅豆，但也很好吃。再次嘗到艾草，就足夠讓媽媽感到滿足了。

能在購物中心裡找到這家餐廳，嘗到這三道菜，我感到意外地幸運。這種快樂，應該是堅持尋找和勇於嘗試才能體驗到的吧！