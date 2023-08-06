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划槳板

李駿棣 （俄勒岡州，春和學園）

我最喜歡的運動項目之一是槳板。  

划槳板是一種非常好玩的運動，人需要站在一塊槳板上，用槳划水來控制槳板的方向。

雖然聽起來很簡單，其實還是有點難度的，因為只有穩穩地站在槳板上，才能保持槳板的平衡，如果稍有晃動，人就可能會掉入水中。

我第一次嘗試划槳板時有點害怕，因為我不太知道怎麼控制平衡，非常害怕會掉到水裡，而且愈害怕就愈難控制平衡。

開始的時候，我很害怕，一直不敢站起來，只敢坐著划，就這樣划了半小時。忽然，我撞到了水裡的一根樹枝，然後就失去平衡掉到水中了！我非常慌張，因為我既不會游泳，又沒有帶可以換的衣服。

沒想到的是，當我濕了以後，我竟然就不再害怕了。因為我已經全身濕透，便找到感覺，然後就慢慢地站了起來。

當我從坐著成功地站起來以後，很快就找到了划槳板的方法，知道怎樣保持平衡並控制槳板的速度和方向了。划著划著，漸漸地就感受到了樂趣，並開始喜歡上這項運動。

經過近三年的練習，我現在可以划得很快，使槳板飛快地往前衝。當我划得快時，還能跳起來再穩穩地落回槳板上，這種感覺太棒了！

槳板運動不僅僅是一項有趣的運動，它還有很多好處。它不僅可以訓練身體的平衡能力，划槳還能鍛鍊我的肌肉，所以，槳板運動可以很好地提高我的身體素質。

肌肉

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