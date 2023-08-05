我一直是個故事愛好者。小時候，我會在我喜歡的書裡迷失幾個小時，被帶到遙遠的土地和神奇的世界。隨著年齡增長，我更熱愛故事了，我發現自己被寫作技巧所吸引。

我的夢想是成為一名作家，創作能夠啟發、娛樂和感動人們的故事。我想寫讓人愛不釋手的小說、讓人思考的文章、挑戰信念的散文；我想用我的話來改變世界，闡明重要問題，並為無聲者發聲。

寫作對我來說是一件很自然的事情。當我寫作時，我覺得我在做自己想做的事。我喜歡將文字寫在紙上、構思句子和段落，讓角色栩栩如生。為了追求夢想，我每天都在寫作。我一直在寫短篇小說、散文和文章，磨練我的手藝，並嘗試不同的風格和體裁，也一直如饑似渴地閱讀，研究其他作家的作品，學習他們的技巧。

我還會上課和參加研討會，向該領域的專家學習並獲得反饋。我知道成為一名作家是漫長而充滿挑戰的，但我願意投入工作，不惜一切代價實現我的夢想。

余辛迪（紐約，人力中心中文學校）

我的夢想很廣泛，但我只希望以後能開心、舒服地生活。我想對自己感到滿意，但其實我不知道怎麼樣才能達到這個目標，只能一直修正自己，也許有一天我會變成自己理想中的樣子。

我現在的生活有很多不完美的地方；當我的桌子很亂的時候，或考試不理想，都會讓我覺得自己沒有達到標準。我對自己很嚴格，是個完美主義者，對自己有要求是件好事情，但要求太高也會讓自己有窒息的感覺。我的成績不錯，朋友也多，但我總覺得我還能做得更好。能達到自己的標準，就是我的夢想。

為了讓我的夢想成真，我要繼續努力學習、做好該做的事，不能鬆懈。有時候我覺得追求這個夢想很難，起床時總感覺很累，不想上學、不想做任何事，但我還是繼續這樣做。我希望當我達到自己的標準後能多一些自愛。