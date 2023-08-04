我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市豪宅稅 上路3月僅收3800萬 與官方預估值差距大

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

送外賣

肖雲荻（俄勒岡州，春和學園）

爸爸為了讓我和弟弟了解賺錢不容易，就帶著我們體驗一次Uber Eats，也就是開車送外賣的服務。

我們的第一位客人住在離餐館只有一分鐘車程的地方，我們順利地把餐食送給了第一位客人，我和弟弟很高興，感覺送外賣沒什麼難的。可是，給第二位客人送餐時就沒有那麼幸運了。客人要求我們把餐食放在門前，我們照辦後回到車上。

突然，爸爸想起應該拍一張餐食已經送到客人門口的照片，於是他趕緊跑回客人家門口，拍了幾張照片，卻沒有弄清楚怎樣上傳到網路。

爸爸就一直在客人的門口操作他的手機，看起來非常奇怪。我真擔心那家如果門口有攝影機，客人肯定覺得爸爸在幹什麼壞事。終於，爸爸朝車子走來了，但他卻沒有上車，而是朝前走了幾步，再停下來操作手機，這回總算成功上傳了照片。

給第三位客人送餐時，同樣沒那麼順利。因為我把客人的餐食袋放在車上時，不小心讓袋子沾上不少沙子，等到我提著袋子送到客人面前時才發覺。我不好意思當著客人的面清理，只好把袋底帶沙的餐包遞給了客人。估計那位客人肯定不會滿意，因為他給的小費比較少。

回家的路上，爸爸再次對我和弟弟說，賺錢真的不容易，這時我才真正體會到了。

上一則

有腳的願望

下一則

我們的家

延伸閱讀

Uber史上首度獲利 調升本季財測

Uber史上首度獲利 調升本季財測
小費的反思

小費的反思
理財百科／即使跟你要 這5種情況不用給小費

理財百科／即使跟你要 這5種情況不用給小費
芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

芝城擬漲小費員工時薪 增帶薪假至15天

熱門新聞

舊金山市場街上的同志大遊行隊伍。（本報系資料照片）

一個美麗城市的陷落（上）

2023-07-29 02:02

洗碗機的體悟

2023-07-30 02:00
葉懿瑩∕圖

問世間，情是何物

2023-07-27 02:02

美國求職大不同

2023-07-27 02:08
楊德昌(左)、舒國治同在《牯》片屏東糖廠的現場，1990年。（王耿瑜／攝影）

憶楊德昌

2023-07-28 09:00

小費的反思

2023-08-01 02:03

超人氣

更多 >
紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡

紐約知名華人企業家林建新 法拉盛身亡
理財專家認為不要等 一有資格就領社安金

理財專家認為不要等 一有資格就領社安金
稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人
席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫

席琳狄翁最新病況 親姊坦言：已無藥可醫
長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命

長途開車旅行 記得多做這件事能救你一命