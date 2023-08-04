爸爸為了讓我和弟弟了解賺錢不容易，就帶著我們體驗一次Uber Eats，也就是開車送外賣的服務。

我們的第一位客人住在離餐館只有一分鐘車程的地方，我們順利地把餐食送給了第一位客人，我和弟弟很高興，感覺送外賣沒什麼難的。可是，給第二位客人送餐時就沒有那麼幸運了。客人要求我們把餐食放在門前，我們照辦後回到車上。

突然，爸爸想起應該拍一張餐食已經送到客人門口的照片，於是他趕緊跑回客人家門口，拍了幾張照片，卻沒有弄清楚怎樣上傳到網路。

爸爸就一直在客人的門口操作他的手機，看起來非常奇怪。我真擔心那家如果門口有攝影機，客人肯定覺得爸爸在幹什麼壞事。終於，爸爸朝車子走來了，但他卻沒有上車，而是朝前走了幾步，再停下來操作手機，這回總算成功上傳了照片。

給第三位客人送餐時，同樣沒那麼順利。因為我把客人的餐食袋放在車上時，不小心讓袋子沾上不少沙子，等到我提著袋子送到客人面前時才發覺。我不好意思當著客人的面清理，只好把袋底帶沙的餐包遞給了客人。估計那位客人肯定不會滿意，因為他給的小費比較少。

回家的路上，爸爸再次對我和弟弟說，賺錢真的不容易，這時我才真正體會到了。