七月初，我參加了人生中的第一場小提琴比賽。我從四年級便開始參加學校的弦樂團，但是直到六年級時，我才正式開始跟小提琴老師認真學小提琴。

我的老師在好幾個月前就已經通知我，有這麼一場比賽，她希望我能參加，以增加自己的演奏經驗。

因為這是我的第一場比賽，她並沒有期盼我一定要得名，只是希望我可以藉由這場比賽觀摩其他參賽者。

為了這場比賽，我準備了大概一個月的時間。老師特地為我選了一首比較沒那麼難的曲子，讓我在比賽時不會緊張，畢竟這是我第一場比賽。除了要把曲子詮釋得很好，還要把譜背下來。雖然曲子只有兩頁，但是不擅長記譜的我，還是花了許多時間才終於把譜記熟。

到了比賽那天，我穿著一身正式的服裝，走進了比賽會場。一走進去，就發現氣氛非常緊張。

我們剛進入場內不久，就看到了我的老師。她很熱情地與我打招呼，並提醒我更多關於比賽的注意事項。我也在比賽前做好心理準備，設法舒緩我的緊張與焦慮。

終於，小提琴比賽開始了。令我最驚訝的參賽者是一位男生，他在比賽之前的暖身拉得還不錯，但是開始比賽時，他犯了許多錯誤。我想這應該是緊張造成的。輪到我上場時，我瞬間心跳加速，感到十分緊張。但是，當我開始演奏時，就比較放鬆了。我發現比賽時，我的腦袋會一片空白，聽不太到自己的琴聲。我的老師跟我說這是正常的，只要多比賽幾次，就可以克服這個困難。還好爸爸有把我比賽時的演奏錄下來，我才可以回家聽看看，檢討一下。我發現，我其實拉得還不錯，雖然曲子有一小節跳過沒拉到，但是整體而言是很可以的。

雖然到最後我並沒有得名，但是學到了許多經驗。比如，比賽前千萬要準備好，因為比賽的時候會緊張，很有可能會犯一些之前沒有的錯誤。還有，要以平常心面對比賽。

雖然說起來很簡單，但是實際上要做到，又是另一件困難的事。

這次比賽真是一次難忘的經驗，希望可以因此幫助我面對未來更多的比賽。