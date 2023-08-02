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花姑娘

淑文（加拿大）

阿坤和他的媳婦敏嬸在寧靜的小村莊裡開了一家漂染鋪子，因為用料實在、工序仔細，染出來的布料色澤艷麗，經久不掉色，村民們都喜歡用他們漂染的布料。每逢村子裡有婚喪喜慶，人們需要置辦衣物時，或者當孩子們長大、長高了，需要做新衣裳，又或者天氣變化想添置冬衣時，村民們就會上門找阿坤夫婦幫忙，鋪子裡的生意一直都很好。

阿坤夫婦使用天然花卉、樹葉的汁液做染料。每到月底，夫婦倆就背著竹簍，到後山的林子裡採集需要的素材。上山途中，有傾倒的枝幹、壓壞的枝條，夫婦倆總是小心仔細地把它們扶正、修整妥貼。在他們細心的呵護下，後山一片生機盎然，枝葉蓬勃，花朵舒展。阿坤夫婦每次採集，總能滿載而歸。

阿坤夫婦每天勤勤懇懇地營生，雖然日子過得安穩踏實，但是夫婦倆沒有孩子。他們看著鄰居孩子們在草地上奔跑追逐，在山上放風箏，在河邊戲水，那一張張小臉蛋兒紅噗噗的，可愛極了。每當收工後的夜晚，夫婦倆總覺得屋子裡空蕩蕩的，日子太寂寞了，他們多麼希望自己也能有個可愛的孩子。

這一天，夫婦倆上山採集需要的花朵、樹葉時，突然聽到一陣嗚嗚咽咽的嬰兒哭聲。敏嬸循著聲音來到一樹花叢，她看到一個小人兒裹著紅布兜躺在樹下。夫婦倆小心翼翼地把這個小姑娘抱回家。他們詢問了整個村子，沒有人家遺失孩子。夫婦倆心想，小姑娘應該是老天爺賜給他們的孩子吧，就叫她「花姑娘」。敏嬸找出五彩繽紛的花布，給花姑娘做了一身漂亮的衣服。

有了花姑娘後，夫婦倆輪流背著他們的寶貝女兒，在作坊裡更加賣力地工作。花姑娘一天一天長大了，夫婦倆教她認識花朵、草木，帶她上山採集。平日收工後的每個夜晚，夫婦倆給花姑娘唱歌、說故事、梳辮子，小心呵護他們的小寶貝。

夫婦倆將採集回來的花葉搗碎熬煮，大鍋的染料裡浸泡著一匹匹的坯布。阿坤攪動布匹，敏嬸添加柴火，花姑娘在一旁幫忙搧風，一家人工作得更起勁了。各色繽紛的布料染好後，阿坤夫婦倆將布匹一塊塊掛在前院空地上晾著。陣陣微風吹來，擺動的布簾成了有趣的迷宮，看著花姑娘和小朋友們在其間穿梭追逐，阿坤夫婦倆臉上露出幸福快樂的笑容。

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