人們喜歡讚美你，美麗的天鵝。說你是白色的雪橇、飄渺的遊雲、碧波中的夢幻；說你如雪蓮綻放、似仙女飄逸、如揚帆前行的小船，雌雄形影不離……可是，人們對家鵝的讚揚就顯得那麼吝嗇了。

其實，天鵝是家鵝的祖先，牠們有太多的相似之處。家鵝與天鵝都是經過千百年人工精心飼養而成為家鵝的，牠們的體態與習性是何等相似，牠們的嗓音又是多麼地相同。可人們還是偏愛天鵝，這是為何呢？

這不光是作家、詩人不吝嗇語言的讚美，藝術家們勤奮精湛模擬的表演，就連普通人見了天鵝都讚不絕口，見這天外神鳥在池水邊游弋，人們都喜歡得流連忘返。這是為什麼？

經比較不難看出，天鵝體態輕盈，翅膀修長，無論在碧波中戲水，還是在晴空下翱翔，都給人留下美感，人們常稱這是流動的詩。天鵝之所以美，這都是艱難困苦的環境造就的。為了生存，天鵝錘鍊了矯健輕捷的翅膀，能飛行千萬里。而家鵝呢，生活安逸，養成了飽食終日閒庭信步的習慣。看牠那肥胖 的身體，沉重的翅膀，撥清波固然可以，但翱翔晴空那是萬萬不能了。究其原因就是貪吃、懶散、怠惰的結果。

英國著名作家喬叟有句名言：「懶散、怠惰是各種禍害的道路，而一個懶散、怠惰的人就像一間沒有牆壁的房子，魔鬼可以從四面八方進入。」人是這樣，禽鳥也是如此。

生活告訴人們：懶散、怠惰、安逸，與美是永遠不能相容的；貪吃、懶散、怠惰它只能給你一身臃腫的肥肉，給你一雙無法飛翔的翅膀，和美是永遠不能相容的。