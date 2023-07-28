我們從香港搬到新加坡 不到一年，今年就有貴客來看我們！他們是從美國來的外婆、大姨、三姨及三姨的兩個兒子（十六歲和十三歲的表哥們）；另外還有來自韓國首爾的四姨和她的女兒（一歲半不到的表妹）。除了四姨和表妹住在我們家以外，其他人住在飯店，但是每天見面，所以家裡突然變得忙碌又熱鬧！

我的學校還沒放假，上學期間，他們乘坐兩整天的觀光 巴士，遨遊許多名勝古蹟，增加對新加坡的認識；周末我們參觀遊覽了動物園、植物園 以及水族館，晚間在外面用餐以後，還欣賞了火樹銀花及水舞的表演！另外我們到聖淘沙島住了兩天， 在海邊戲水玩沙堆城堡。

我所住的三棟公寓大樓社區中間，涼亭及綠蔭環繞下，有一個很大的美麗游泳池，藍色的池水在一排人造瀑布下流動，我們表兄弟三人，傍晚常在水中追逐嬉戲，早忘了新加坡炎炎夏日所帶來的不快。

新加坡的美食很有名，我們每天都換不同口味的食物，外婆笑說，天天嘗美食，尤其是吃榴槤和喝椰子水，已撐大了腰圍，需要買新衣服了！

時間過得真快，一下子就到與表哥們分別的時刻了，雖然不捨，但是他們還需要回去參加學校的暑期活動，機場送行那天，我心情很不好，忍不住撲倒在媽媽懷裡落淚。

家中小孩只剩下我和表妹兩人，她每天除了與我玩躲迷藏以外，還玩追影子遊戲，我走到哪裡她立刻跟來，繞著我轉並模仿我的動作，讓我哭也不是笑也不是！大人們卻笑成一團，覺得她好聰明可愛，特別拿手機拍照留影存念。

表妹好奇心強，喜歡翻箱倒櫃，我收集的玩具恐龍，被她搞得傷手斷腳，辛苦做的勞作也被她不小心折斷，我彈琴時她也十指加入想要合奏。

這個年紀的孩子就是這樣，我小時候在美國表哥家也是如此！

她昨天回首爾，家中恢復了往日的安靜，我坐在窗前的沙發上看書，眼前不再有表妹調皮可愛的笑臉和嬌嫩的聲音，我開始想她了！

希望不久的將來，大家能再相聚，重度歡樂時光！