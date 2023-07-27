山海經與外星人的聯想

看過《山海經》後，我有許多感想，我把這些想法分四段來討論。

首先，我們先討論誰是《山海經》的作者。《山海經》的作者很神祕，不僅沒有任何關於作者的紀錄，也沒有人知道他是誰，或是這本書寫於哪一個朝代。有人認為，《山海經》是大禹治水的大禹寫的，也有人認為《山海經》是民間的無名作家寫的。

再來，我們來談談蘇美文化和《山海經》的聯想。我認為蘇美文化和《山海經》關連性很強。因為我發現蘇美文化的神，手上都戴著很像手表的手環；此外，這些神的手上會拿著「松果體」的東西，傳說是靈魂所在的地方。

接下來，我想談談《傳說-神話與外星人》的關係。我認為神話跟外星人有緊密的關連，因為古代的神都具有強大的力量，但如果把這些力量以科學來解釋的話，這些力量很有可能是外星人的未知技術。我之所以會這樣想，是因為古代的神都是從天上下來的，而且祂們都站在會發金光的金雲上；同時，古代沒有飛機，但是那些神都可以在天上飛。特別有意思的是，那些神都不會老或死，這也是地球上的動物做不到的。最後，那些神都會說自己要回天堂，然後就坐上發金光的飛行物飛上天，但我們現在坐飛機到天上，都沒看到天堂也沒見看到神仙。

我覺得那些神其實是外星人，祂們的金雲是太空 船，天堂也不在地球，而是指外星球。

我也發現很多埃及神都有外星人的特質，像是鷹頭人身的太陽神、狼頭人身的死神阿努比斯，與綠皮的冥王歐西里斯，還有金字塔的建造方式也是個謎，說不定金字塔就外星人建造的呢！此外，古蘇美石壁畫上的神也戴手環，我心想，會不會蘇美神跟埃及神都是外星人，祂們的神器便是外星人的機器。

讀完《山海經》後，我發現裡面有很多故事都跟世界上不同神話有關連，比方說，《山海經》裡記錄到一些很奇怪的人，像是有兩個頭的人、小矮人、會噴火的人，眼睛在胸上的「一目人」，還有像西王母的半人半獸。這些奇珍異獸就讓我想到，會不會這本書的作者看到的其實是外星人？我曾聽說古代的地球是有外星人的，他們還幫助人類創建了很多古文明，如蘇美跟埃及文化。

最後我想說明一下學習和想像力的重要性。雖然知識很重要，但想像力有時比知識更重要，因為想像力是無限的，知識卻是有限的。不知你是否同意我的看法？