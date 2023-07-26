玉蘭花盛開的季節，曉曉開始感到渾身劇烈灼痛，皮膚出現皰疹和紅疹，寢食難安，很不舒服、很不開心。她不想上學，因為怕別人異樣的眼光。輾轉病榻和醫院，使她錯過了欣賞迎春花、鈴蘭花和杜鵑花。

爸爸媽媽很急，已經在第一時間帶她去看家庭醫生，家庭醫生轉介她去看皮膚專科醫生，皮膚專科醫生又轉介她去大學的專科醫院，可惜兩個月也沒有找出病因和正確的治療方案。媽媽紅著眼框對親友們說：「曉曉得了疑難雜症，怎麼那麼難確診？」

根據爸爸的記錄，他們已經見過五位私家醫生、去過三家大醫院求診，在那三家大醫院的急診室一共度過六個難眠的夜晚。其中一家醫院，初步診斷曉曉患了濕疹，這在青少年中很常見。

他們取了曉曉少量皮膚活組織去做「活檢」（活體組織檢查），也開了藥。曉曉出院一個星期後，醫生打來電話說：「活檢結果出來了，你馬上停止吃我開給你的藥！你是銀屑病，不是濕疹。」

雖然曉曉馬上停了藥，可是沒想到，這星期吃錯的藥，令曉曉出現嚴重副作用，開始脫皮、關節 疼痛、走路困難、人也瘦了。

媽媽很心疼，她對親戚朋友說：「醫生不知道那些藥有什麼副作用嗎？」曉曉情緒低落，她已經請了兩個月的病假。

爸爸鼓勵家人積極樂觀，調查有關銀屑病的知識，繼續尋找合適的醫生。他們了解到，這是一種慢性皮膚病，屬於免疫系統自我攻擊疾病，就是說，免疫系統失調，Ｔ淋巴細胞過度活躍，攻擊自身皮膚細胞，導致皮膚發炎和增生。

幸運的是，他們終於找到一位醫生，給出解決方案：外用藥膏、生物製劑注射，以及光學治療。醫生說：最重要的還是鍛鍊身體，過健康的生活，建立強壯的免疫系統。

隨副作用造成的症狀減輕，爸爸鼓勵曉曉回去上學，他陪曉曉去向老師和同學說明，銀屑病不傳染，請大家支持曉曉，克服疾病造成的困難。

曉曉恢復上學，也有心情欣賞盛夏綻放的玫瑰、玉簪和百合花了。爸媽更是投入銀屑病人支援團體，交流經驗，促進醫療系統改善，幫助更多病人。