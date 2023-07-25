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我的家

陳梓童（紐約，人力中心中文學校）

我家成員有爸爸、媽媽、妹妹，還有兩個弟弟，家裡總是很熱鬧。

爸爸是家裡的「主心骨」，他負責工作和賺錢，每天很早起來就去上班，很晚才回到家。爸爸是一個很努力、很勤勞的人，為了給我們提供更好的生活，花大量時間和精力為家庭去賺錢。他常常在太陽升起之前醒來，搭乘一個小時的公車去上班。

媽媽主要在家裡做家務，確保每個角落都乾乾淨淨的。當我和妹妹放學回家時，媽媽已經為我們準備好了美味的飯菜，她擔心我們學習太累，總是想辦法做各種各樣好吃的食物給我們補身體。媽媽還要照顧我的兩個弟弟，他們非常淘氣和調皮，媽媽幾乎沒有時間可以坐下來休息一會兒。當弟弟們想吃特定的食物時，爸爸也會幫忙準備，這樣媽媽就不需要坐在餐桌旁，又匆忙起來去烹煮了。

我的雙胞胎妹妹在我出生之前就陪在我身邊了，我們幾乎是一直一起經歷所有事情。我很開心有這樣的妹妹，可以與我分享生活和學習上的快樂或不快樂。我的弟弟也很可愛，兩歲就會幫忙做家事了，也會要我陪他玩遊戲。

爸爸除了工作之外，也很注重培養我們的興趣和愛好。他一直支持鼓勵我們堅持學習中文，督促我們拉小提琴，陪伴我們練習籃球。記得有好幾次爸爸下班回家還不算太晚，他便會特意開車帶我們去唐人街的籃球場找我的朋友打籃球。為了幫助我們提高打球的技術，爸爸跟我說了很多他的經驗，並且陪我們練習和實踐。爸爸這樣不辭辛苦，就是為了我們能夠掌握好打球技能，強壯自己的身體，更好地成長，我很感激有這樣的爸爸。

我的爸爸和媽媽很和藹，他們也很少吵架，家裡的事情總是一起商量做決定，所以家裡的氛圍總是和諧又溫馨。

這就是我的家，我很幸運能在這樣的家庭裡長大，我愛我的家。

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