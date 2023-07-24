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宮崎駿與他的電影

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

宮崎駿是日本的動畫導演，他有很多廣為人知的代表作。我認為，日本動畫電影，在當今世界能占有一席之地，宮崎駿和他所屬的「吉卜力工作室」，做出了很大貢獻。

我發現除了我，還有很多人也非常喜歡看宮崎駿的電影。他的每部電影都融合了幽默、神祕、魔幻、冒險和溫情，深深吸引觀眾的注意力。我看過很多的日本動畫電影，其中以宮崎駿的「天空之城」和「風之谷」，以及日本另一位導演米林宏昌所執導的「瑪麗與魔女之花」這三部，並列為我的最愛的動畫電影。

「天空之城」的故事背景設定在約十九世紀末的一個虛構世界，講述少年巴魯和從天而降的神秘小女孩希達，攜手踏上尋找「天空之城」的奇幻旅程。

「瑪麗與女巫的花」是改編自英國作家瑪麗·斯圖爾特的「小掃帚」，描寫小女孩瑪麗，因為追逐自己飼養的黑貓時，意外摘下了一朵名為「夜間飛行」的神奇花朵，並找到了一把會飛的掃帚。然後為了拯救被困在魔法學校裡面的生物，踏上一段危險而神奇之旅。

「風之谷」是關於一位慈悲且勇敢的少女「娜烏西卡」公主，因為工業文明世界遭受大自然反撲、大火和戰爭多重衝擊，幾乎毀滅，她勇敢尋出路的冒險故事。

宮崎駿導演的電影，故事動人、風格溫暖，很容易讓人產生共鳴。除了前述的兩部，還有「魔女宅急便」、「霍爾的移動城堡」、「紅豬」、「借物少女艾莉緹」、「龍貓」和「幽靈公主」等，我也很喜歡。一看再看，也不厭倦。

為了更深刻認識、體驗宮崎駿和日本動畫的製作過程。媽媽曾經安排我們去東京的「三鷹之森吉卜力美術館」。美術館的門票票根很有特色，是用底片製成的，以宮崎駿電影場景為內容，值得收藏留作紀念。我手中的票根底片，是擷取自「霍爾的移動城堡」。我認為，那是我在「吉卜力美術館」裡，得到的最好的紀念品。不過，如果可以選擇的話，我倒希望得到以「天空之城」場景製成的的門票票根呢！

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