夏天到了，我開始參加夏令營了。我第一周的夏令營是各種運動，有很多教練，其中記得最清楚的有兩位：Stephanie教練和Dillan教練。

一天吃午飯時，夏令營小組裡一位叫Marlowe的女孩很快地吃完了午飯，就去找Stephanie教練聊天了。但是，過了半分鐘，她又回來了，手中還拿一個飯盒。我們都覺得奇怪，因為那是Stephanie教練的飯盒。原來，當Marlowe去找Stephanie教練時，她卻不在，另一位教練告訴Marlowe，早上Marlowe的爸爸發了信息給教練們，說Marlowe沒有帶夠午餐，所以Stephanie教練就把她的午餐留給Marlowe，自己去買午餐了。我看Stephanie教練的那份午餐，有小金魚餅乾、小熊軟糖、豆子、橘子，看得我都流口水。

還有天我們坐在草地上聊天，當說到體操時，Dex教練說：「Dillan教練會後空翻。」這時Dillan教練正好走過來，我們就對他喊：「你能做一個後空翻嗎？」Dillan教練一聽，知道自己被出賣了，只好答應午飯時為我們表演，大家聽後都歡呼起來。

終於到了午飯時間，我們跑向Dillan教練，要他表演後空翻。這回，Dillan教練爽快地答應了。

他站起身，做了一個熱身動作，然後說：「看好了！」只見他突然就跳了起來，在空中後翻了一圈，再穩穩站在地上。大家又驚又喜，狂叫：「後空翻！後空翻！後空翻！」好酷啊！真想要求Dillan教練多做幾次。

我很喜歡Stephanie教練和Dillan教練，希望下周還能見到他們。