我有一個幸福快樂又溫馨的家。我的家裡一共有四個人：爸爸、媽媽、弟弟和我。

我爸爸的工作是裝修，他每天工作都很辛苦，有時候回到家都很晚了。爸爸很愛我們，每天辛苦工作都是為了給我們有一個好的生活環境，讓我們吃得好、穿得暖，過好每一天。

我媽媽的工作是做護理的，她每天忙完外面的工作回家，還要給我們一家人做飯和整理環境。我和弟弟都在上學，平時都是媽媽照顧我們。

我要好好學習，報答媽媽和爸爸的養育之恩。我的爸爸和媽媽為了我和弟弟，每天都辛勤工作賺錢，只為了讓我們生活得更好。我要謝謝爸爸和媽媽，還有弟弟每一天的陪伴，讓我擁有一個溫暖幸福快樂美滿的家庭。

伍潔鏵（紐約，人力中心中文學校）

我的家裡有爸爸、媽媽、哥哥和我。我非常愛我的家庭、愛我的家人，因為我的家人都非常支持我。

哥哥目前就讀高中，他喜歡玩遊戲，雖然有時很粗魯，但大部分時候都很友善。

我媽媽通常在周末工作，她是個慈祥的母親，每當我們生病的時候，媽媽都會一直照顧我們，直到我們完全康復。此外，媽媽還很會做飯，時常做好吃的食物給我們吃。

我爸爸通常要工作，但只要他休息，就會帶我們出去吃飯，或帶我們出去做一些家庭活動。我非常愛我的家人，因為他們幫助我完成家庭作業，他們努力為我提供未來需要的東西。每當我遇到困難時，他們都會幫助我，特別是在我的數學作業需要協助時，他們總會耐心教我，確保我完全理解為止。

我的家是我最喜歡的地方，這裡有我喜歡的床，因為我喜歡睡覺。我的房間裡有我的筆記型電腦，我可以玩遊戲和做作業。我有家人的陪伴，有一個溫馨的家，我感到很幸福。