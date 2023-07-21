我是在美國出生和長大的，所以對我來說，學習中文是一件困難的事。小時候的我，不懂中國歷史，也不了解中華文化和中文字的有趣，所以對中文不感興趣。然而，媽媽爸爸總是對我說，中文是三大語言之一，學中文很重要，因此他們替我報名紐約慈濟人文學校的中文課。

每個星期六早上，我和弟弟都會早早起床，穿上制服、整理書包，吃過早飯就去上中文課。爸爸總是準時又安全地把送我們到學校，從來都不遲到。就這樣，一周一周過去了，我學中文也有六年時間了。每周六，我和同學們一起唸課文、學習新的中文字、語詞和句子，還會玩中文遊戲。慢慢地，我覺得中文很有趣，也沒那麼困難了。

我們學校的中文課本特別有趣，每一冊都有很多歷史典故和神話故事，我最喜歡的就是西遊記。每次老師講西遊記裡的孫悟空，我都聽得入神，就像自己也進入了故事！中文學校每年舉辦的賀新春和母親節 活動，也是我最喜歡的項目之一。學校會安排遊戲拿獎品，除此之外，還有好多美味食物可以享用，媽媽說這個活動特別像她小時候參加的春節廟會。記得每次在賀新春活動上，我都能得到很多獎品，我把這些小獎品帶回家送給妹妹，妹妹特別開心。我告訴妹妹，這些獎品是在中文學校玩遊戲獲得的，妹妹聽完說她也要去上中文學校。

爸媽總說學中文很有用，小時候的我不明白，但現在我懂了。學中文不但可以讓你跟說中文的人交流，也可以了解不同的文化和歷史，還能幫助別人。因為我的中文程度還不錯，所以公立學校 裡的中文老師指派我擔任小老師，協助批改作業、替同學們複習中文考試。這個經歷不僅幫助了同學，也讓我的中文進步更快，還拿到了學校義工服務的時數，真是一舉三得！

現在，我真正明白了學中文的重要，除了感謝爸媽為我報名中文學校，也謝謝他們一直鼓勵我。

我期許自己能完成中文學校十一年的課程，也感謝中文學校所有老師的辛勤付出。現在我對中文產生了很大的興趣，說不定，我將來可以成為一位中文老師，教小朋友開開心心地學中文。