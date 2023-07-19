瓜農的新幫手／《大熊貓搬家》系列之二

活著的竹子愈來愈少，大熊貓糖糖的夥伴們為吃飽肚子，都去找新竹林。糖糖不願離開，白天澆水，黑夜陪竹子爺爺。竹子爺爺感動地說：「瞧你的圓臉愈來愈瘦，別為我擔憂，快去找新的家吧！」

糖糖聽從竹子爺爺的話，撿起飄在地上的竹葉，放在包裡，再提著一壺水，依依不捨地離開竹園。

糖糖走沒多遠，包裡的竹葉就吃完了。他先遇見一隻羊，羊見大熊貓很餓，就送他一筐青草。青草很澀，糖糖咽不下；他又遇見貓，貓見大熊貓很餓，就送他一條魚。魚肉裡有刺，糖糖的喉嚨差一點卡住了；他又遇見一隻狗，狗見大熊貓很餓，就送他一根肉骨頭。肉骨頭很硬，糖糖啃不動；他又遇見一隻猴子，猴子見大熊貓很餓，就送他一個桃子。桃子很酸，糖糖吃了牙痛；他又遇見一隻雞，雞見大熊貓很餓，就送他一把米。米很小，糖糖的牙縫裡塞滿了米；他又遇見一隻鴨，鴨見大熊貓很餓，就送他一條蚯蚓。蚯蚓會扭動，糖糖覺得噁心；他又遇見一隻鳥，鳥見大熊貓很餓，就送他蟲子。蟲子很髒，糖糖吃了肚子痛。

這時，來了一輛獨輪車，推車的是個瓜農，車上裝滿了西瓜。瓜農見糖糖有氣無力地喝水，知道他餓壞了，忙停下車，送上幾顆大西瓜。糖糖張口就吃，鮮紅色的瓜瓤，滿是甜甜的汁水。他大口大口吃，連黑色的瓜籽也吃下去，他從來沒有吃過又香又甜的西瓜。

糖糖跟瓜農到西瓜地裡，滿地的西瓜，有深綠、淺綠的，有帶條紋、斑紋的，有圓形、橢圓形的，有黑皮、花皮的。瓜農說：「別看到西瓜就摘，要拍拍看有沒熟透，熟的西瓜才好吃。」

從此，糖糖在西瓜地安新家。他不敢亂跑，怕踢到西瓜。有時他提水壺在西瓜地澆水；有時他將藤蔓理順，讓瓜葉都能曬到陽光。瓜農很喜歡他，他成了瓜農的新幫手。（系列完）