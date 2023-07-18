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南俄勒岡之旅

梅曉熙（俄勒岡州，春和學園）

我的朋友玲奈是一位從日本來的訪問學者，上周結束了在美國的生活回日本了。機場送別玲奈後，非常感傷，於是就把我們五月底的俄勒岡南部之旅整理出來，紓解不捨的心情。

五月底的長假，我們開車去俄勒岡州的南部遊玩。我曾在南俄勒岡州工作學習，那裡留有我成長的腳印和記憶，此次旅行既能與朋友分享美景，又能舊地重遊，所以感到非常興奮和開心。

周五下午出發，不到三個小時的車程就到達俄勒岡州最南部的「阿什蘭市」── 一座美麗的文化小城。這裡每年都會舉辦莎士比亞戲劇節，在劇場看莎士比亞戲劇是我長久以來的夢想，因此當晚我們就去觀看《羅密歐與茱麗葉》，現場看真是享受。

隔天我們去了俄勒岡州的火山口湖，那是俄勒岡州最美的景色之一，也是美國最深的湖泊。七千七百多年以前的一次火山噴發，火山山頂形成了一個大大的橢圓形缺口，經過幾十個世紀的雨雪沉澱，就成了今天的火山口湖。湖水清澈無比、湛藍深邃，像極了大海中的藍色寶石。往年我都是盛夏季節來火山湖，雪都融化了。但是這次來，我第一次看到湖邊居然有那麼厚的雪，是從未見過的景象，感到非常新奇。

周日從火山口湖回來，我們再次回到阿什蘭。為了掃除旅途的疲勞，我們享用了日式抹茶和點心，然後去泡了溫泉。吃過點心後泡溫泉，讓身心更加放鬆，感覺太幸福了。

阿什蘭有著南方城市特有的陽光和空氣，所以這裡的樹木花草生長茂密又飽滿。城市中心的Lithia公園是我以前經常徒步的地方，這裡有潺潺的溪水，也有濃密的森林，園中還有小小的日式花園。最近更加蓋了木製的園門，還有白牆青瓦的圍牆，門口用日文寫著歡迎，真正成為了「園中園」，我徜徉其中，真是心曠神怡。

南俄勒岡州之旅讓我難忘，希望有機會能再次前往。

俄勒岡州 日本 火山噴發

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