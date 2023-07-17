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北加奧克蘭機場附近同地點 華人留學生又被砸車偷竊

我和妹妹

劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）

妹妹經常嗷嗷叫，

每天都把零食要。

她的零食是薯條，

還有餅乾和蛋糕。

我從不把零食要，

還教妹妹不要吵。

要她不哭也不叫，

妹妹聽了不再鬧。

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母親的床邊故事

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