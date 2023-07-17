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藝文
兒童世界
我和妹妹
劉雨濛（俄勒岡州，春和學園）
2023-07-17 02:00 ET
妹妹經常嗷嗷叫，
每天都把零食要。
她的零食是薯條，
還有餅乾和蛋糕。
我從不把零食要，
還教妹妹不要吵。
要她不哭也不叫，
妹妹聽了不再鬧。
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