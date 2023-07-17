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在美國學中文

張媤婷（紐約，慈濟人文學校）

我的中文名字叫張媤婷，我是在美國紐約出生的。由於我爸媽都是用中文溝通，加上家裡還有不會說英文的奶奶，所以從我小時候開始，爸媽就要求我在家裡說中文。我還有兩個姊姊，一個比我大四歲，一個比我大五歲，她們在小學一年級的時候就被爸媽送去紐約慈濟人文學校學中文，所以當我五歲時，自然也一起去學中文。

其實在還沒開始上中文課前，我都會跟爸媽送兩位姊姊去中文學校，我會跟她們一起讀書，也會看她們寫中文功課，有時候姊姊會指著中文字跟我說這個字怎麼念，所以在我去中文學校之前我已經會不少字了呢！

還記得第一天我真正去上中文學校時，我既興奮又開心，之前只能送姊姊到門口看著她們進去，這次是我自己進去裡面學習。

當我真正去上課學了中文之後，才了解學中文真的很不容易，每次最煩惱的就是寫中文作業，因為有些字筆畫多，距離近，位置又要寫對，那時對我的小手來說，還真的有點難度。還好我有兩個功課非常好的超人姊姊，在我不懂、寫歪或寫錯字的時候，她們都會很耐心地為我講解並教導我。

到今年，我已經學了五年中文，現在我能看懂的中文字愈來愈多了，也能輕鬆地和父母用中文溝通。

在新冠疫情還沒發生前，每年暑假爸爸媽媽都會帶我們去中國和台灣，不管是爸媽的親戚還是朋友們，當知道我們從美國回來，中文又說得這麼好，都會一直誇獎我們，那時的我真的感到非常自豪。

每次到中國或台灣，我最喜歡去逛夜市，那裡有好多我沒吃過但又超級好吃的東西，每次我們都吃得飽飽的，還打包一大堆東西回旅館慢慢吃，感覺真的好幸福。我們這些美國長大的小孩，去到爸爸媽媽出生的地方，用他們的語言和所有人溝通，而且還講得這麼好，我想爸媽應該也為我們感到特別的驕傲吧！

今天我的中文能講得這麼好，真的是要感謝爸爸媽媽，還有我兩個超人姊姊。另外就是中文學校所有細心又嚴格的老師們，每個星期出一大堆作業逼著我一定要寫，所以我的中文才可以進步得這麼快，謝謝您們！

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