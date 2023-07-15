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畢業感言

黃艷琳（紐約，華僑學校）

在紐約華僑學校學習許多年，我想談談我的經歷。首先，我交了到一群好朋友。無論是遠程上課還是面對面，我都會永遠記得我與同學們的那些美好回憶。

此外，我要感謝學校教會了我許許多多將來能夠用得到的東西，也讓我了解更多中國文化的來源與發展。它們不僅是一個個新的詞彙、句型，更有燦爛多彩的傳統文化和美妙音樂。

學校舉辦了不同的比賽，可以讓我更好地了解中文，讓我感到中文是豐富的。比如書法比賽就是我最喜歡的活動之一，它讓我在揮毫提筆之際縱享書法藝術。所有這些，都讓我深深沉浸在中國文化之中。

無論是網課還是校園學習，我都非常感謝我們的學校。感謝校長、老師、教職工和同學們，多虧大家的努力和付出，讓學校成為一個溫暖、陽光、受歡迎的地方。

黃雲鏘（紐約，華僑學校）

今天是我在紐約華僑學校學習生涯中的重要里程碑。經過多年努力和堅持，我終於走到了尾聲，即將踏上新的征程。當我們坐在這裡，家人圍繞在身旁，我不禁為我們的成就感到驕傲。

然而，這成就並非一蹴而成，因為中文博大精深，學起來耗時耗力。一路走來，我們遇到無數的挑戰、挫折和障礙。有時我們感到不知所措和沮喪，但我們從未放棄，在夢想的推動下不斷前進。

在我們前進的過程中，我們必須記住，這不是我們中文學習的終點，而是另一個起點。

我們有能力塑造自己的命運，也有能力肩負使命來傳承中華文化，身為華人後代，這是我們與生俱來的力量。

此時，我想感謝我的家人和朋友，感謝他們一路的支持，我對他們滿懷著感激之情。

最後，我也要感謝校長、老師和同學！感謝你們陪伴我度過了十年的光陰，感謝學校在我的生活中添上了濃厚且溫馨的色彩！

書法 華人

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