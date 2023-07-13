近來烈日炎炎，在冷氣下久了，實在忍不住想到綠蔭道上走走，吹吹自然涼風。當我見到花叢中翩翩飛舞的黃蝶時，不由得想起去年六、七月的此時，我在南韓 首爾探親時所見。那裡有淡黃色的蝴蝶，在櫛比鱗次大廈間的花園裡穿梭。我坐在涼亭中靜靜遙望，周遭都是紅花綠樹、蜂飛蝶舞，這種視覺、聽覺與動靜結合的一幕，或許過去看似平凡，然而在舉世不安的今日，卻是自然界恩賜並應珍惜的好風景！如今看來「平凡」卻是「幸福」的代名詞。亭間地上，尚有不少緩緩爬行的毛毛蟲，外型雖然令我生畏，但仍忍不住納悶，究竟還有多久，牠們即將紛紛化為彩蝶？

當地許多小學生放學後，喜歡拿網子在草坪上追捕蝴蝶，偶有斬獲，眾人圍攏，幫忙把蝴蝶小心翼翼送進透明塑膠盒中。這是店家設計好的蝴蝶盒，盒蓋有小出入口，可把捉到的蝴蝶放入小心關上，盒蓋四周有小孔以便空氣流通。

盒中有一個小木塊，上頭點綴了小草、小花，遠看還真像是幅幽靜秀美的圖畫。

這一切讓我想起中國古代的富家女子，因不能隨便拋頭露面，閑暇時，就常與侍女到後院以扇撲蝶嬉戲，藉此打發冗長的寂寞時光，不過她們僅以追逐蝴蝶為樂，卻從無占有或傷害之意。

我問孩子們為什麼要捕捉蝴蝶？讓牠們在自在飛翔不是挺好的嗎？一對兄弟天真無邪地表示，捕捉回家，就可以時時看到牠們呀！我明白這和養鳥者想法是一樣的，鳥在籠中受到主人豢養，的確受到珍愛，但卻是牠們失掉自由的代價。

幸好現在已有許多觀鳥的團體和個人，他們是真尊重自然的愛鳥者，常到野外或森林公園靜觀各種飛禽的生態，不再禁錮牠們於籠中據為私有。然而與飛鳥相比，蝴蝶的生命力較薄弱，餵養也頗不容易，再折騰兩下必然早夭，實在可憐！

面對全球氣溫暖化 ，災難不斷的現在，人們的處境何嘗不是籠中鳥、盒中蝶，受困在天災人禍中，不知何日得解！衷心希望全球各界不再破壞自然，要愛護並守護自然，相信自然也必定會以最好的狀態回饋人類！