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竹子開花／《大熊貓搬家》系列之一

白丁（馬里蘭州）

這是一個上了年紀的竹林，面積不大，卻有各種各樣的竹子。大熊貓糖糖從生下來，就住在這個竹林裡。

竹子細細的竹葉，疏疏的竹節，根深埋在地下，每年都有毛茸茸的竹筍長出。竹子一夜就能長高一米，幾根小竹子很快能長成一片竹林。竹子一年四季青翠碧綠，風吹來時會一齊輕輕唱起歌來。糖糖喜歡竹子，跟著竹子過日子，天天樂呵呵的。

糖糖叫得出許多種竹子的名字：鳳尾竹、佛肚竹、碧玉竹、黃金竹、八月竹、龜甲竹、白夾竹、冷箭竹、玉山竹和拐棍竹。在多種竹子裡，糖糖最愛吃冷箭竹的葉子、白夾竹的莖和玉山竹的筍。當然，筍比葉子和莖更好吃。糖糖最喜歡扯開筍淺褐色的外衣，吃筍芯，那味道美極了！

大熊貓糖糖離不開竹子，他每天一半時間用來吃竹子，咬成小段就吞下去，不會細嚼慢嚥。十月裡到第二年的四月，他吃竹葉。到夏天就有筍吃，能連吃二十個小時，每天能吃四十公斤。他不喜歡吃竹子的桿和老葉，冬天只能吃到竹子的老桿。

不料有一天，糖糖見有些竹子開花了，花穗裡有白色的花絲，還有米粒大小的顆粒。竹葉變枯黃，很快脫落，竹桿也褪色變黃，像死了似的。糖糖很慌亂，問竹林裡年紀最大的竹子爺爺。竹子爺爺彎下腰對他說：「我們竹子每六十年左右開一次花，結了果後就會離開世界。但我們留下的種子不久會鑽出土壤，新的竹林還會出現。」

日夜相伴的的竹子竟然會死去，糖糖從來沒有想到會有這一天。他抬起頭難過地望著竹子爺爺，發覺他還沒有開花，就帶著一絲希望問道：「不是所有的竹子都會死去，對嗎？」竹子爺爺說：「我們種類不同，開花的時間會有先後，但總會有那一天。」

糖糖恨自己太自私，從來沒有為竹子做過一件好事。從這天開始，他每天提著一把水壺，為那些還沒有開花的竹子澆水，希望能延長他們的生命。（待續

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