六月的早晨，就像一位小姑娘洗過的臉蛋兒，又亮麗又乾淨。牽牛花兒奏起紫嗩吶，倭瓜花兒吹起金喇叭，草葉上的露珠閃動千萬隻晶瑩剔透的眼睛。菜園裡的玉米也許是剛剛做了媽媽吧，緊緊地抱著懷裡的娃娃，輕風稍微靠近，它就揮舞寬大的手臂，心情顯得那樣激動不已呢？

六月的早晨，白樺樹和白楊樹搖起無數綠葉的鈴鐺。水塘裡含笑的荷花花瓣上頭，引來了一隻又一隻的綠蜻蜓。蜻蜓們搖晃著閃亮的綠腦殼，一邊倒立一邊現出若有所思的樣子。小青蛙在荷葉邊敲架子鼓，邊興奮地蹦跳著舞步，逗得菜園裡西紅柿像醉紅了臉，紅得有些發光發亮，逗得架上的黃瓜都笑彎了腰。

六月早晨的天邊，就像剛剛切開的西瓜，又鮮亮又水潤。早起的孩子們走在山間的小路上，他們震落了草叢裡一串串剛剛睜開睡眼的露珠，藤上的紫牽牛朝著他們一邊揮手，一邊仰脖吹喇叭，好似祝福他們在一天的學習中有個愉快的心情，有個飽滿的收穫。

六月的早晨，在不眠山路的肩膀上，雙雙不知疲倦的汽車輪早早就開始旋轉著，滾動著，將新鮮的花朵和果菜，還有那山野的芬芳，源源不斷地送進城裡；搖蜜機不停地旋轉著手臂，將芬芳的甜蜜泉水般流進千家萬戶的心中……。

啊，充滿色彩、充滿溫馨、充滿激情的六月早晨，是多麼地令人振奮呀！