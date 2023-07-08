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學習中文

冼莉珊（紐約，人力中心中文學校）

我從七歲開始到中文學校學中文，現在就要畢業了。當初我的父母希望我學習中文，因為我是中國人，並且學會中文有很多好處，起初我不是很想學，但現在我明白為什麼要學中文了。

剛去中文學校上課時，老師說什麼我都不明白，也不知道該做什麼，而且中文字的筆劃很多，有很多同音字但意思卻完全不一樣，讓我感到很困惑。但是，經過這些年的努力，我認識了很多單詞，會讀會寫，慢慢地也能寫作文了。雖然我常遇到困難，有時也想放棄，但我的家人總是鼓勵和支持我，讓我做得更好了。

畢業後，我不確定是否會繼續上中文學校，但我知道，學習中文將來對我肯定會有幫助的。中文已成為世界上使用最廣泛的語言之一，所以，了解中文對自己的將來也有幫助。如果我想去中國旅行，能說中文會很有用，這樣我就可以跟別人交流和溝通了。

李曼婷（紐約，人力中心中文學校）

我六歲開始學中文。媽媽常常跟我說，她是在中國長大的，中國有好多好玩的地方。如果我想要去中國旅遊，就必須學好中文。

從我們家到中文學校，需要坐一個多小時地鐵，每個星期六，外婆都會起個大早，幫我和哥哥準備早餐。有一次我早餐吃得太急，在車上吐了，但我還是繼續去中文學校上課，因為我很想拿到全勤獎，也不想因此缺了那天的課。

隨時間的流逝，我學中文已經七年了，我的中文程度也有了很大的提升。老師時常把我們的作文寄到世界日報投稿，我的文章也多次被刊登了，這對我是很大的鼓勵。每個學期末，我們會舉辦派對，同學們會帶好吃的東西來跟大家分享，大家聚在一起聊天，覺得很開心。

學中文不容易，但學中文對我有好處。現在，我可以給爸爸媽媽發中文短信，也可以跟別人用中文交流。

畢業後，我打算繼續學中文，學好中文我將來可以找到好的工作，對我的前程有很大幫助。

地鐵 世界日報

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