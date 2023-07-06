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借用手機安裝APP竟遭轉帳 華人失金500元

李玟身價估1.28億美元 與夫膝下無子遺產傳留「這3人」

噴泉

唐明敏（台灣）

扇形水柱沖天高

撲擊水面滴滴脆

水花四濺珠珠滾

白雲青天好伴隨

倒影閃爍波波漾

跳躍不休不喊累

風來雨來湊熱鬧

陽光投射彩虹飛

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