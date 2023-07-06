幾個禮拜前，我們一家人在附近的公園，遇到了一位兩歲左右的小朋友，他的名字叫「跳跳」，他們一家人也在公園玩。我們兩家人聊了一會兒天，就成朋友了。

有一天，爸爸要看美國職業籃球聯賽的決賽，那天傍晚的游泳課，就改為媽媽開車送我了。媽媽帶上我的晚餐，把上完中文課的我接上，來到這個公園，讓我在公園的桌椅上吃飯，她順便完成每天必須的走路運動。

我坐下打開餐包，裡面有一塊三明治、一包蝦條，還有一些水果。過了一會兒，我看到遠處有位小朋友跟他的爸媽走了過來，我和媽媽都覺得像跳跳一家人，等走近一看，果然是他們。我給了跳跳一根蝦條，他嘗了一口後，就開始大口地把整根蝦條吃完了。然後，他又伸手找我要，還禮貌地對我說：「Please！」我就又給了他一根蝦條。這時，跳跳的媽媽過來把他抱走放在了滑梯上，但是，他媽媽一鬆手，跳跳就又跑回到我身邊，接過了另一根蝦條。

跳跳媽媽再次把他抱開，跳跳卻再次跑向我，不過還沒等他拿到蝦條，他媽媽就把他抱走了。這回，跳跳終於沒有再跑到我身邊，而是開心地玩了起來。

我卻還惦記著跳跳，離開公園之前，把剩下的幾根蝦條全部給了他。下次再見到跳跳，我會告訴他爸媽在哪裡可以買到這種蝦條，這樣跳跳就會有很多蝦條可以吃了。