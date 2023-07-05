池塘裡有一隻喜歡吹牛的烏龜，見誰就吹牛。魚兒們都知道烏龜是吹牛大王，誰也不願意和他在一起。烏龜見大家都不願聽他吹牛，覺得很寂寞，來到了海邊的森林裡散散心。

烏龜見了松鼠，吹牛說：「我已經五百歲了，是湖泊中的龜王。」松鼠聽說烏龜已經五百歲了，而且還是湖泊中的龜王，不由得肅然起敬，盛情款待了烏龜。烏龜嘗到吹牛甜頭，就拚命地吹，愈吹愈大。

一天，烏龜見狗熊和許多動物在一起玩，走過去說：「別看海龜的個子大，沒有什麼了不起，我曾經在海灘上和五隻海龜搏鬥，把他們打得狼狽不堪。」

狗熊看了一眼烏龜說：「你真的有那麼大本事，是在吹牛吧？」烏龜一本正經地說：「我從來不吹牛！打敗他們後我還『撲通』一聲跳入大海，又和他們在海底廝殺了半天，他們向我求饒後我才返回來的！」

狗熊想，如果烏龜沒有親身經歷過，不可能講得這樣繪聲繪影。狗熊對烏龜佩服得五體投地，給了他許多好吃的。

一天虎王乘船去海上遊玩，不小心把心愛的鑽石戒指掉入海中。虎王聽狗熊說烏龜本領非凡，就把他叫到海邊，讓他下海去把鑽戒找回來。烏龜縮著腦袋說：「如果鑽戒掉在池塘，我可以找回，我是生活在淡水中的烏龜，有鹹味的海水我無法去！」

狗熊對烏龜說：「你不是說曾經和海龜在海底激戰半天嗎，怎麼今天又說海水有鹹味無法去呢？」烏龜哭喪臉回答：「我不是五百歲，是五十歲；我不是湖泊中的龜王，是池塘裡喜歡吹牛的烏龜。在海底和海龜激戰半天也是我瞎吹的，你們別當真！」

虎王生氣地對烏龜說：「我虎王的話誰也不能違抗，今天你非得去海底把鑽石戒指給我找回來！」虎王見烏龜不肯跳入海中，命令狐狸大臣把烏龜扔入大海。