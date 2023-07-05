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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？

夏荷

淑文（加拿大）

陣陣微風吹來

碧綠的荷葉

舞動波浪般的裙襬

娉婷的荷花

吐露清艷的容顏

六月的池塘

是一場夏日的趕集

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