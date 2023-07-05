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張忠謀：美中競爭高於合作 國安領先下還算全球化？
藝文
兒童世界
夏荷
淑文（加拿大）
2023-07-05 02:00 ET
陣陣微風吹來
碧綠的荷葉
舞動波浪般的裙襬
娉婷的荷花
吐露清艷的容顏
六月的池塘
是一場夏日的趕集
上一則
新東方教育集團創始人俞敏洪 補教天王轉進直播
下一則
我在你的左邊
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