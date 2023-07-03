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我看名偵探柯南

張十禾（紐約，慈濟人文學校）

日本動漫「名偵探柯南」劇場版本，改編自日本漫畫家青山剛昌同名系列漫畫，是我最喜歡的動漫電影。每年都會推出一部新的劇場作品，今年四月上映的「黑鐵的魚影」是第二十六部。

柯南的真實身分，是十七歲的少年偵探「工藤新一」。因為目擊黑暗組織進行非法交易，被餵下實驗藥丸。結果他的身體縮小了，變成一個小學生。成為小學生的他，改名為「江戶川柯南」，寄宿在友人父親「毛利小五郎」的偵探社。因此，他有許多參與推理辦案的機會。

柯南有強大的推理能力，關鍵時刻，他會利用博士研製的小工具讓毛利小五郎睡著，然後藏身在「沉睡的小五郎」背後，透過變聲器推理、說明案情，最後成功破案。

雖然每一部劇場版都非常精采，但我最喜歡第六部：以英國倫敦為場景的「貝克街的亡靈」。這是關於柯南和他的朋友們，以及其他五十名孩子，坐在虛擬實境座艙裡，進入VR世界的體驗。遊戲中有一個不好的設定，就是必須至少有一個人解開謎團，並在遊戲中活下來，不然座艙會發出巨大的電磁波，破壞參加者的大腦。

故事緊張刺激，最後只有柯南和另一個八歲男孩「諸星秀樹」活了下來。原來那個男孩就是遊戲設計者，他是一名天才，可惜他完成遊戲後就跳窗身亡了。

由於他一生都在工作，為了和大家一起玩，他用諸星秀樹的數據，設計讓他一起參加遊戲。影片的結局還算圓滿，有一種悲慘比賽過後的解脫和幸福。

我真的很喜歡「名偵探柯南」劇場版，每一部我都看過，有的還看過好幾遍。每年回台灣，有機會也會進電影院觀看新片，更深刻體驗大銀幕帶來的視覺和聽覺震撼，就像身歷其境，跟柯南一起辦案、冒險。

由於「名偵探柯南」在日本和台灣很受歡迎，有些餐廳和商店便以此契機販售很多的周邊商品。

比如有一家旋轉壽司店就經常推出「名偵探柯南」滿額贈品，該店每桌也都設有扭蛋機，偶爾也會推出與名偵探柯南有關的扭蛋。

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