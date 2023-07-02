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理想的生活

Michael Lo（紐約，美蓓中文學校）

大家心目中理想的生活是什麼？對我來說，「理想生活」就是披薩：在餅皮上面放不同的配料，然後送進烤箱裡烤一烤，拿出來吃的那一刻，真的是萬般滋味盡享其中，這披薩確實不簡單，烤出來的是餅，吃出來的可是生活。

在我小時候，我最愛吃的披薩是加了起司的口味，因為起司經過烘烤之後會散發出奶香的味道，讓人欲罷不能。而且起司還會拉出長長的絲，就像我們的人生長啊長，挺有趣的。後來慢慢地長大了，我開始愛上有鳳梨和辣香腸的披薩。因為鳳梨的滋味是酸酸甜甜的，搭配香鹹微辣的辣香腸，正如我們的生活一樣，每天都有不同的感受，有的時候甜、有的時候酸、有的時候辣，還有時候是苦的。

每天的生活不易，其實不只會表現在大人的身上，我們小孩的生活也並非比較簡單。

但是這樣的生活，更令我每天都覺得新鮮而要更加努力。披薩時不時吃一頓還可以，但如果是天天吃的話，我可受不了，畢竟每天重複一樣東西會膩的。我的生活也一樣，雖然我每天都要上學，但幸好每天都有不同的課外活動可以參加，那就令我平凡而無趣的生活增添了調味，也就讓看似一樣的生活變得不一樣了。

理想的生活人人都想擁有，但是怎麼樣的理想生活才算理想呢？在我的想法中，我能理解的理想生活，就是適合自己的生活。

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