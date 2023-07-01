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加拿大挖角美國科技人才 鎖定加州、目標1萬人

中國女星Happy讀成Habby 被譏又是「絕望的文盲」

讀後感

吳嘉敏（紐約，人力中心中文學校）

我讀了一個很有意義的故事，是關於小三子、貞貞、小聰明三個小朋友，還有大嬸婆的故事。

大嬸婆帶小朋友們出去玩，當他們要回家時，附近一棟很高的建築引起了大嬸婆的注意。小聰明說，這是給遊客觀賞風景的觀景樓，並提起了唐朝詩人王之渙的《登鸛雀樓》：「白日依山盡，黃河入海流，欲窮千里目，更上一層樓」。他們登上這座樓觀景：夕陽順著山巒漸漸西沉，眼前的河向大海滾滾東流。

太陽開始下山了，小三子發現有很多遠處的東西都看不見。小聰明便說，如果想看清遠方的景物，就必須再往上爬一層樓，如同詩裡說的「欲窮千里目，更上一層樓」。

生活上許多事情也是一樣的道理，比如在讀書和學習上，我們讀的書愈多，視野就更開闊。

這篇故事使我大開眼界，讓我明白了一個道理：要想今後更有出息，現在就必須努力學習，掌握更多知識，讓自己更上一層樓。

尹爾菡（紐約，人力中心中文學校）

我最近讀了一個系列的書，叫神奇點心店。這系列書是關於紅子婆婆開了一間專賣魔法點心的店，客人買了神奇的點心後發生的好事和壞事。

讓我印象深刻的是這個系列裡的「圓夢橡皮糖闖禍了」。這個故事講一個名叫真由美的女孩，她怕游泳，但隔天就有游泳課。忽然，真由美看到了一條小巷，她好奇地走入巷中，發現了紅子婆婆的魔法點心店。真由美問紅子有沒有可以幫助她游泳的點心，紅子就介紹她「美人魚橡皮糖」，並叮囑她要仔細地看說明書。但真由美沒有聽紅子的話，就吃了橡皮糖。

第二天的游泳課時間到了，真由美突然感覺像一條美人魚，她一下跳進了水裡，心想「我會游泳了！」但到午飯時，真由美發現自己要變成美人魚了！她趕緊翻出說明書，原來她沒有看到說明書中還寫著吃完後喝幾勺鹽水！好在可以通過吃小孩橡皮糖進行補救。

這個故事講述了同一個道理：做事要仔細，粗心大意可能會傷害到自己或別人。

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