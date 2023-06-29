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南加神祕豪華古宅一周成交 要價680萬

出國難…中國民眾申請歐美簽證預約「一號難求」

鳥窩和小鳥

鄒逸斌（俄勒岡州，春和學園）

學校後面有座林，

林中有棵樹。

我做個鳥窩，

把它放在樹上。

可是，小鳥不去窩裡住，

因為，牠不住別人動過的屋。

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