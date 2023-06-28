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疫情孩子

吳輝（紐約）

世衛組織宣布「新冠疫情不再是全球突發衛生事件」，莉莉聽到時「哼」了一聲說：我們早就返校了啊，現在搭飛機、去看醫生更是可以自己選擇戴不戴口罩，疫情早就結束了呀？

爸爸有點責備地說：「別語氣輕飄飄啊，病毒還在致死和變異。而且對很多人來說，疫情的影響十分深遠。我們學校有一些『疫情孩子』，很傷腦筋啊。」

爸爸是中學校長，他說疫情期間，不少同學遭遇失去親人的變故，有的失去爺爺奶奶，有的失去爸爸媽媽，有的失去兄弟姊妹。在課堂上講故事、看電影，或者唱一首歌，不經意間都會觸動他們內心的痛，令他們當場哭起來，我們必須十分小心。

莉莉也想起來，有位同學是一個大家庭，卻住在狹小的公寓，擁擠不堪，也沒有充足的資源，線上學習時網路常「卡」住，也沒有自己的電腦。在這樣的環境，家長和孩子都難免煩躁，一天到晚大人喝斥、小孩抱怨。

媽媽也加入討論說，我們家長群裡很熱鬧，有的父母文化水平高，懂得輔導孩子功課，比如用遊戲的方法講數學，和他們交流受益不淺。還有一位家長，為了鼓勵孩子畫畫，想出「拍賣」的辦法，鼓勵幾個孩子踴躍參加，設計貼紙、海報等「拍賣品」，一家人擠在一起「舉牌」競標，多麼溫馨熱鬧啊！

爸爸說，孩子是家庭的一面鏡子，這句話一點都不錯。學校要重視分析疫情對學生和家長的影響，要有技術支援。孩子們回到學校後，更要做好評估，有些孩子沒有掌握上一年所教的知識，就升入下一年級了。學習上的損失，有可能影響他們終生。統計顯示，有三分之一的同學學習成績下降了。

莉莉反映，和疫情前相比，現在的課堂的確比較亂，有的同學在教室瘋跑，有的同學在上課時大叫，我倒沒想到這和疫情期間的家庭環境有關，該怎麼辦呢？

爸爸說，突如其來的疫情令家長也抓狂，更何況他們還要負擔一家人的生活壓力，家長的壓力難免轉移到孩子身上。這樣吧，莉莉，如果有同學希望補課，妳就組織一個學習小組吧。爸爸媽媽都可以提供幫助，妳也要盡可能幫助同學。

「好！」莉莉大聲答應。她終於明白，這不會是最後一次疫情，而且疫情也不會等著我們充分準備才發生，隨時保持積極的心態和行動力太重要了！

疫情 拍賣 世衛

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