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聊齋誌異

許雋（加州，思辨學堂）

《聊齋誌異》這本書裡有很多影射清朝腐敗社會的故事。根據我的觀察，分為以下五種：科舉制度的不合理、醫學的落後、打官司不公平、鬼和妖有時候很善良、故事寓意以及人性。

首先講講科舉制度的不合理。像是葉生的詩寫得很好，但是他卻一直考不上秀才，這說明了政府的考試、人才評選的方法太嚴格，需要改進，還有科舉不應該用皇帝的標準，而是要用大家的標準。

第二是醫學的落後。葉生生病，吃了一百服藥都治不好，說明當時醫學很落後，官吏不關心老百姓的健康情況。

第三是打官司不公平。鄉紳打人、搶人，但是政府並沒有幫助馮生申冤，這說明官僚欺軟怕硬，只關注利益。

第四是鬼和妖有時候很善良。像是葉生幫丁承鶴的兒子考科舉，紅玉給馮生錢結婚，幫助馮生照顧孩子、照顧家庭，這些都說明了鬼和妖比政客還要善良。

第五來說說故事寓意。作者蒲松齡想要表達清朝的腐敗，但他怕會犯法，進文字獄，所以他寫了《聊齋誌異》來影射清朝的腐敗。

葉生的故事就是在說醫學不發達，科舉考試對窮人不公平；而狐仙的故事是在講官府只追求利益，而不幫助人民。蒲松齡藉這些故事來表達內心的想法，並讓大家都知道他的不滿。他很幸運沒有因此被打入文字獄，此外，還藉此書成名。

蒲松齡用《聊齋誌異》來講有時候鬼比人善良，有時候人比鬼更可怕，所以人性有好有壞，完全是看人內心的念頭是善或惡。

我認為蒲松齡是一個很好的哲學家，因為他用故事來反映那時候的社會跟人性的好壞，這也讓我們知道人不一定比鬼怪善良，有時候人甚至也可以比鬼怪更恐怖、更壞。這本書也讓我了解了人性的黑暗，還有一個人的念頭會決定他的好壞。我覺得《聊齋誌異》也是一個非常具有教育性的故事。

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