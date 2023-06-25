我是在維吉尼亞州 出生的台灣小孩，小時候身邊並沒有很多會說中文的人，而且我父母的所有親人都在台灣，如果我不會讀、說或寫中文，我將無法與他們交流，因此學習中文對我來說很重要。父母希望我學中文，這樣將來我有機會到台灣時，能幫助我適應當地的環境並融入其中，同時也希望我能多了解自己的文化。父母常說:語言是生活中非常重要的一部分，他們也認為中文是非常有用的語言。

在美國學中文對我來說有點困難，對我的父母來說更是一項耐心與毅力的挑戰，因為我有時很難理解作業問題或不知道如何寫句子，爸爸媽媽必須抽空來幫助我跟妹妹們完成家庭作業，每個星期六還要早起送我和妹妹到中文學校。

現在，我學中文已經七年了！在這七年裡，我學到了很多中華文化。與其他文化相比，中華文化非常獨特，因為它是世界上最古老的文化之一。

另外，早期的象形文字經過演變成為目前我們普遍使用的中文字，它的多樣性變化非常有趣。與許多其他語言不同，象形文字裡每一個特殊的符號或圖像，都代表一個中文字。例如:：一個圓圈裡中間畫一點，演變現在我們知道的中文字「日」。

想起第一次去中文學校的時候，我是很不情願的，因為我覺得學中文很無聊且無用。

然而，隨著我不斷長大，我才意識到中文的重要性。中文不僅讓我更加了解我的文化，同時也打開了另一個管道，讓我能夠與華人 社區裡很多人交流。

在美國學習中文不容易，我非常感謝爸爸媽媽，因為他們的堅持與每周辛勞的接送我和妹妹到中文學校，我才能有這麼寶貴的機會去認識中華文化、學習中文。