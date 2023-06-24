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畢業感言

王珍妮（紐約，人力中心中文學校）

我學習中文到現在已經六年了。當初，媽媽跟我說：「你學好中文，就能去中國跟家人交談了。你也可以在高中時學到更多的中文。」

剛開始時，我在學校同時學中文和學畫畫。後來，因為新冠病毒大流行，我們轉到網上學習，我就不再學畫畫了，只有上中文課。

學中文的過程中，我也想過要放棄，因為我覺得學中文太難了，而且英文學校的作業很多，我每天都很忙。但我知道，學好中文很有用，我不應該放棄。所以，我最終堅持下來了。

我要感謝我的老師和我的媽媽，她們給我幫助和鼓勵，讓我克服困難，努力學習。現在，我要小學畢業了，雖然我不知道會不會在中文學校繼續讀初中，但我在英文學校也有中文課程，所以我會繼續學中文的！

阮秀欣（紐約，人力中心中文學校）

時間過得真快，不知不覺中，我就從六年級畢業了。我是從學前班開始學中文的，如今已經有七年了。

這七年裡，我在中文學校學到了很多中文知識，也認識了好多老師和同學。學中文對我來說很難，有時候，我真的不想學了，但是爸爸媽媽一直在身邊鼓勵我，他們說學好中文對我一定會有很多好處。爸爸和媽媽都不會英文，平時在家裡我都和爸爸、媽媽還有弟弟說中文。媽媽跟我說：「你學好中文，將來找工作的機會就比較大。」

學中文的過程中，我學會了拼音，也慢慢地會讀很多中文字了。雖然，寫文章對我來說是比較困難的，但經過不斷地練習，現在我也能寫文章了，而且還刊登在世界日報，讓我非常開心！

今後，我也會繼續努力學習中文。

世界日報

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