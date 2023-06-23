每個人都有自己的愛好。有人喜歡運動，有人喜歡畫畫，有人喜歡唱歌，有人喜歡旅行……，而我最大的愛好是彈鋼琴和拉小提琴。我以前曾經試過好幾種體育活動，可是都不太喜歡。而彈鋼琴和拉小提琴卻是我一學就喜歡上的！

我從三歲就開始學彈鋼琴。讓我記得最清楚的是，以前每當我學一首新曲子時都會哭，而且會哭好多次，因為我總是覺得新曲子太難了！媽媽總說，只要我多多練習，新曲子就會變簡單了。一開始我不相信，可是後來發現，當我練了又練後，新曲子果然變簡單了！從那時起，我就明白了一個道理：不管看起來多難的事，都不要放棄。學習新的事物一開始可能不容易，但是只要有毅力，堅持下來就會成功。

我七歲學拉小提琴。我的第一個老師是從怎麼拿小提琴教起的。三天以後，我開始學我的第一首曲子。後來，老師搬家了，我就換了老師。我的第二個老師是一個專業老師，她要求我拉琴要很完美，不能有錯誤。六個月以後，我只完成了一個曲子。每一年，我都會參加一個小提琴表演，老師要我一定要表演得很好才行。所以我每天都練習很長時間，一遍一遍地拉，我要讓老師驕傲與滿意。表演那天，我雖然有些緊張，但是，一點兒都沒錯……我很高興！在這個過程中，我學習到：如果有一個目標，就要努力地去達成，不能因為過程辛苦就降低對自己的要求。

現在，我十一歲了。按照我明白的這兩個道理去做，讓我彈鋼琴和拉小提琴的技能都進步得很快。因為已經參加過很多次表演了，所以我決定去參加比賽。我知道比賽比表演更難，但我認為，只要我用毅力和最好的心態去準備，就一定沒問題！