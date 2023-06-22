那年，我們全家在西班牙旅行，發現了一座位於山上的古城。佇立山腳下，仰望巨石山。這山不是由碎石堆砌而成，而是由大的巨石塊自然堆砌而成。綠樹和灌木雜草生長在縫隙間，它們的生長給山帶來了一抹溫柔。

腳下的鵝卵石路蜿蜒曲折通向山頂，便於行車和走路，只是坡度很大。

氣喘吁吁地走了一陣，來到了一所教堂門口。幾個身著白色和黑色衣服的牧師走進了莊嚴肅穆的大門，教堂裡的蠟燭閃著微弱的光。我們不知是否可以在這個時間參觀，於是決定繼續攀登這座巨石山。

一路上的樹，或苗條或挺拔，一路上的花，或嬌艷或婀娜。各式的石頭民居和店鋪就像別致的飾品，裝點著這硬朗結實的大山。空氣清新，即使是在悶熱的夏天，也不會有任何窒息的感覺。

每逢一處轉角，各種花香都會一股腦兒地鑽進鼻子，好好聞呀！小城並不喧嘩，遊客在午後悠閒地喝著咖啡 ，偶爾會聽到時斷時續的笑聲。這笑聲不擾人，反而顯出了這城的靜。這一切都是那麼和諧，那麼剛剛好。

終於登到了最高峰。山頂大大的一間房子懸掛在懸崖外，讓人驚嘆不已！這間用來作為藝術博物館 的房子有三、四層，抽象畫掛滿了牆壁，在最頂層可從不同角度俯瞰巨石山。這博物館本質上是房屋，在形式上卻似乎變成了蝶或鳥，好像隨時準備騰空而起。

使這幅山水畫靈動起來的是水，是那條河：水勢湍急、波光粼粼，宛如玉帶纏繞在山的腰間。這山氣勢磅礡，這水相環相繞，這屋懸掛山壁，這景美不勝收。

下山的路也不寂寞。半山腰有家小有名氣的餐廳，門面很小，可「肚子」很大。穿過大廳，服務員把我領到了懸掛在山外的陽台，我又從一個新角度俯瞰了這座美麗玄幻的山城景觀。

返回山腳下，我們回望這小城，裊裊的鐘聲從教堂傳來……不，也許是從雲中傳來的吧！