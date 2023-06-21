車轂轆回家／《風火輪》系列之三

動物們聽貓頭鷹說車轂轆是傳說裡的風火輪，都鎮住了！原來這黑呼呼的圓盤是有魔法的，是天上掉下的神物！

風火輪是天神哪吒的法寶。哪吒又是誰？

貓頭鷹說：「哪吒是托塔李天王第三個兒子，玉皇大帝手下的大將。他不僅有一對上天入地的風火輪，還有從娘胎裡帶來的兩個法寶，一個是套在手上的金鐲子，名叫乾坤圈，甩出去百發百中；另一個是貼在肚上的紅綾，名叫混天綾，撒出去誰也逃不掉。哪吒七歲時大鬧龍宮，抽出東海蛟龍的龍筋，做成腰帶。」

動物們聽得入迷，畢恭畢敬地望著風火輪。唯有老猴子起了個怪念頭，他問貓頭鷹：「兔子怕灰狼，灰狼怕棕熊，棕熊怕大象，大象怕風火輪，風火輪怕誰呢？」貓頭鷹說：「風火輪怕哪吒，哪吒怕孫悟空。」

孫悟空又是誰呢？貓頭鷹說：「孫悟空是花果山的美猴王，哪吒化身三頭六臂，孫悟空也化身三頭六臂，打了三十多個回合，哪吒左臂負傷而逃。」

老猴子樂了，說：「哪吒怕美猴王，我不就是大森林的美猴王嗎？這風火輪該歸我了吧？」從此，他天天替風火輪站崗，忠心耿耿當風火輪的衛兵。

幾天後的一個晚上，夜幕上垂下一個長長的梯子，梯子上站著一個英俊少年，手裡提著一個紅燈籠。那風火輪不等少年落地，就邊吹風邊噴火地迎了上去。

守衛在一旁的老猴子以為哪吒來了，那少年將紅燈籠丟向樹梢，攤開兩手說：「哪吒的左手掌上有個『哪』字，右手掌上有個『吒』字，我的手掌上沒有字，我是木吒，哪吒的二哥。哪吒有一對風火輪，左輪吹風，右輪噴火。我只有這一個風火輪。」

說話之間，木吒踩著風火輪上了天。霎時，金光萬道，隱隱可見仙宮寶殿，處處金碧輝煌，銀河煙霧籠罩。

紅燈籠仍掛在樹梢，照得大森林暖洋洋的。冬天裡，蘑菇三五成群，像一把把盛開的小傘；成熟的野果子掛滿枝頭，汁液都快溢出來了，又香又甜。

（系列完）